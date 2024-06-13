Обстрел Кривого Рога. Число пострадавших возросло до 32

Отмечается, что среди 32 пострадавших:

5 детей;

еще 5 находятся в тяжелом состоянии;

один находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция эти данные не подтверждает.

День траура

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24", - написал Вилкул.

Обстрел Кривого Рога

Вчера, 12 июня, около 15:50 в Кривом Роге прогремел взрыв. На тот момент в регионе была объявлена воздушная угроза из-за риска применения врагом баллистики. Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по жилому сектору города.

По состоянию на 22:15, согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), были завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке. В результате удара погибли 9 человек.