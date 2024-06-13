Обстрел Кривого Рога. Число пострадавших возросло до 32

В Кривом Роге возросло количество раненых в результате вчерашних обстрелов. Сейчас известно о 32 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в комментарии "Суспільному".
Отмечается, что среди 32 пострадавших:
Полиция эти данные не подтверждает.
"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24", - написал Вилкул.
Вчера, 12 июня, около 15:50 в Кривом Роге прогремел взрыв. На тот момент в регионе была объявлена воздушная угроза из-за риска применения врагом баллистики. Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по жилому сектору города.
По состоянию на 22:15, согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), были завершены аварийно-спасательные работы в жилой застройке. В результате удара погибли 9 человек.
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