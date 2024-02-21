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За добу окупанти вбили одну людину у Донецькій області

Донбас, Середа 21 лютого 2024 09:10
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За добу окупанти вбили одну людину у Донецькій області Фото: за добу через обстріл Донецької області загинула одна людина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Донецької області на ранок 21 лютого загинула одна людина. Окупанти атакували село Костянтинівка Покровського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"За 20 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у селі Костянтинівка", - розповів він.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення, зокрема 6 - Краматорську.

Обстріл Краматорська

Нагадаємо, 20 лютого у Краматорську прогриміли два вибухи. Повідомлялося про ушкоджену інфраструктуру, місцева влада попереджала про проблеми з водою. Спочатку було відомо про трьох поранених. Пізніше у прокуратурі уточнили інформацію, додавши, що постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Також під завалами може бути людина.

Зазначимо, що це вже другий обстріл Краматорська за останні дні. Буквально 17 лютого під обстріл потрапили Краматорськ і Слов'янськ. Тоді лише у Краматорську загинула родина.

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Краматорськ Донецька область Вибухи
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