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За сутки оккупанты убили одного человека в Донецкой области

Донбасс, Среда 21 февраля 2024 09:10
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За сутки оккупанты убили одного человека в Донецкой области Фото: за сутки из-за обстрелов Донецкой области погиб один человек (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов Донецкой области на утро 21 февраля погиб один человек. Оккупанты атаковали село Константиновка Покровского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка", - рассказал он.

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения, в том числе 6 - в Краматорске.

Обстрел Краматорска

Напомним, 20 февраля в Краматорске прогремели два взрыва. Сообщалось о поврежденной инфраструктуре, местніе власти предупреждали о проблемах с водой. Первоначально было известно о трех раненых. Позже в прокуратуре уточнили информацию, добавив, что пострадали шесть человек. Четверо из них - сотрудницы коммунального предприятия. Также под завалами может находиться человек.

Отметим, что это уже второй обстрел Краматорска за последние дни. Буквально 17 февраля под обстрел попали Краматорск и Славянск. Тогда только в Краматорске погибла семья.

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