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Обстріл Козацького у Херсонській області: поранення отримали ще дві людини

Фото: Лікарня (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вдруге за день обстріляли село Козацьке в Херсонській області. Через ці удари постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Після обіду армія РФ продовжила атакувати мирне селище, внаслідок чого 47-річна жінка та 44-річний чоловік дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Смт Козацьке знаходиться на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки. Російські війська регулярно обстрілюють села та міста Херсонської області з правобережжя.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли смт Козацьке (Херсонська область) у вівторок, 23 травня. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також повідомлялось, що російські війська знову обстріляли територію Херсонської області з мінометів. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та травмований.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні