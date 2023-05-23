Росіяни знову обстріляли Херсонську область: є загиблий та травмований
Російські війська знову обстріляли територію Херсонської області з мінометів. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та травмований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Близько 16:30 травня російські військові здійснили мінометний обстріл село Львове у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих поранень загинув чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Село Львове знаходиться неподалік окупованої Нової Каховки. Російські війська регулярно завдають ударів по лівобережжю Херсонської області.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли смт Козацьке (Херсонська область) у вівторок, 23 травня. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
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