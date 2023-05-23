Росіяни знову обстріляли Херсонську область: є загиблий та травмований

Російські війська знову обстріляли територію Херсонської області з мінометів. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Близько 16:30 травня російські військові здійснили мінометний обстріл село Львове у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні. Від отриманих поранень загинув чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Село Львове знаходиться неподалік окупованої Нової Каховки. Російські війська регулярно завдають ударів по лівобережжю Херсонської області.