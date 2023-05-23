Обстрел Казацкого в Херсонской области: ранения получили еще два человека

Российские военные второй раз за день обстреляли село Казацкое в Херсонской области. Из-за этих ударов пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"После обеда армия РФ продолжила атаковать мирный поселок, в результате чего 47-летняя женщина и 44-летний мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.
Напомним, что российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Также сообщалось, что российские войска снова обстреляли территорию Херсонской области из минометов. В результате вражеской атаки погиб и травмирован.
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