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Обстрел Казацкого в Херсонской области: ранения получили еще два человека

Фото: Больница (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные второй раз за день обстреляли село Казацкое в Херсонской области. Из-за этих ударов пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"После обеда армия РФ продолжила атаковать мирный поселок, в результате чего 47-летняя женщина и 44-летний мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.

Напомним, что российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Также сообщалось, что российские войска снова обстреляли территорию Херсонской области из минометов. В результате вражеской атаки погиб и травмирован.

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