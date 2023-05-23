Росіяни з мінометів обстріляли Херсонську область: загинула жінка

Російські війська обстріляли смт Козацьке (Херсонська область) у вівторок, 23 травня. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Смт Козацьке знаходиться на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки. Російські війська регулярно обстрілюють села та міста Херсонської області з правобережжя.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Вранці 23 травня 2023 року російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли село в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Нещодавно в результаті умисної атаки росіян в селі Козацьке Херсонської області загинув чоловік.

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