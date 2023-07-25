ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Костянтинівки: кількість жертв збільшилась

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 липня 2023 08:04
Обстріл Костянтинівки: кількість жертв збільшилась Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вчора обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару кількість жертв зросла до двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За уточненими даними, станом на 07:00, під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки 2 особи загинули (у тому числі 10-річний хлопчик, він отримав поранення, несумісні з життям), ще 7 людей поранено (зокрема четверо дітей - дівчатка 5-ти, 11-ти та двоє).

Одна дитина серед поранених - важка, її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан інших дітей задовільний.

Обстріл Костянтинівки 24 липня

Російські війська вчора, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Спочатку повідомлялося, що в результаті ворожої атаки було поранено 8 людей, одна дитина загинула.

"Близько 19 години росіяни відкрили вогонь місцевою водоймою, на березі якої відпочивали люди. Били РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав глава ОВА.

Під час обстрілу громадяни знаходилися біля зони відпочинку на одній із місцевих водойм. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації