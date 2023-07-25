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Обстрел Константиновки: количество жертв увеличилось

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Киев, Вторник 25 июля 2023 08:04
Обстрел Константиновки: количество жертв увеличилось Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

Россияне вчера вечером обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате удара количество жертв возросло до двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По уточненным данным, по состоянию на 07:00, во время вчерашнего обстрела Константиновки 2 человека погибли (в том числе 10-летний мальчик, он получил ранения, несовместимые с жизнью), еще 7 человек ранены (в том числе четверо детей - девочки 5-ти, 11-ти, и двое 12-ти лет).

Один ребенок среди раненых - тяжелый, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное.

Обстрел Константиновки 24 июля

Российские войска вчера, 24 июля, кассетными боеприпасами обстреляли Константиновку в Донецкой области. Изначально сообщалось, что в результате вражеской атаки были ранены 8 человек, один ребенок погиб.

"Около 19 часов россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - написал глава ОВА.

Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

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