ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих різко зросла, 35 людей отримали поранення

П'ятниця 09 серпня 2024 14:08
UA EN RU
Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих різко зросла, 35 людей отримали поранення Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

У Костянтинівці, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих зросла до 10. Ще 35 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

За словами Клименка, пожежу у торговельному центрі площею 1 тисяча квадратних метрів було ліквідовано. На місці працюють Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), правоохоронці та парамедики.

Станом на 13:52 відомо про:

  • 10 загиблих;
  • 35 поранених.

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/Klymenko_MVS)

Під час обстрілів були пошкоджені:

  • житлові будинки;
  • магазини;
  • більше десятка автомобілів.

"Ворог бʼє, ми - рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими", - додав голова МВС.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Як стверджують місцеві Telegram-канали, росіяни обстріляли Костянтинівку близько о 11:00. Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін розповів, що ворог під час ударів застосовував ствольну артилерію. Зокрема під удар потрапило відділення "Нової пошти".

Тим часом президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу та додав, що під завалами перебувають люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців