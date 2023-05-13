UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Костянтинівки: кількість постраждалих зросла

Фото: Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки зросла (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області зросла до 11 осіб. При цьому ще двоє загинули.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

За його словами, серед загиблих - одна дитина, серед поранених - двоє.

"Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів, - розповів Кириленко.

Він додав, що внаслідок обстрілу повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, два магазини, адмінбудівлю та заклад культури.

Фото: Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки зросла (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей.

Вчора російські війська також обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України