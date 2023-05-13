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Обстрел Константиновки: количество пострадавших возросло

Фото: Количество пострадавших в результате обстрела Константиновки возросло (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате обстрела Константиновки Донецкой области возросло до 11 человек. При это еще двое погибли.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, среди погибших - один ребенок, среди раненых - двое.

"Сегодня в середине дня россияне обстреляли город из артиллерии и Смерчей, - рассказал Кириленко.

Он добавил, что в результате обстрела полностью разрушен один частный дом, повреждены четыре многоэтажки, три частных дома, два магазина, админздание и учреждение культуры.

Фото: Количество пострадавших в результате обстрела Константиновки возросло (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека.

Вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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