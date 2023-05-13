Обстрел Константиновки: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате обстрела Константиновки Донецкой области возросло до 11 человек. При это еще двое погибли.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, среди погибших - один ребенок, среди раненых - двое.
"Сегодня в середине дня россияне обстреляли город из артиллерии и Смерчей, - рассказал Кириленко.
Он добавил, что в результате обстрела полностью разрушен один частный дом, повреждены четыре многоэтажки, три частных дома, два магазина, админздание и учреждение культуры.
Фото: Количество пострадавших в результате обстрела Константиновки возросло (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека.
Вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
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