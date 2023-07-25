UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: від травм померла ще одна дитина

Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У лікарні сьогодні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора отримала поранення у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини. Ще 6 людей було поранено.

Обстріл Костянтинівки 24 липня

Російські війська вчора, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Спочатку повідомлялося, що в результаті ворожої атаки було поранено 8 людей, одна дитина загинула.

"Близько 19 години росіяни відкрили вогонь місцевою водоймою, на березі якої відпочивали люди. Били РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав глава ОВА.

Пізніше повідомлялось, що внаслідок удару по Костянтинівці кількість жертв зросла до двох осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьКонстантиновкаВійна в Україні