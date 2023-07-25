Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: от травм умер еще один ребенок

В больнице сегодня умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера получила ранения в Константиновке (Донецкая область) в результате обстрела РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"В больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке", - говорится в заявлении.
По словам Кириленко, таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка. Еще 6 человек были ранены.
Обстрел Константиновки 24 июля
Российские войска вчера, 24 июля, кассетными боеприпасами обстреляли Константиновку. Сначала сообщалось, что в результате вражеской атаки были ранены 8 человек, один ребенок погиб.
"Около 19 часов россияне открыли огонь местным водоемом, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - написал глава ОВА.
Позже сообщалось, что в результате удара по Константиновке количество жертв возросло до двух человек.
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