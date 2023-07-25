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Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: від травм померла ще одна дитина

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Донецька область, Вівторок 25 липня 2023 21:44
Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: від травм померла ще одна дитина Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У лікарні сьогодні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора отримала поранення у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини. Ще 6 людей було поранено.

Обстріл Костянтинівки 24 липня

Російські війська вчора, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Спочатку повідомлялося, що в результаті ворожої атаки було поранено 8 людей, одна дитина загинула.

"Близько 19 години росіяни відкрили вогонь місцевою водоймою, на березі якої відпочивали люди. Били РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав глава ОВА.

Пізніше повідомлялось, що внаслідок удару по Костянтинівці кількість жертв зросла до двох осіб.

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