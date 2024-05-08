Обстріл Київської області: пошкоджено ЛЕП та будинки, є постраждалі
Під час нової масованої атаки по Україні в ніч проти 8 травня, у Київській області є влучення, пошкоджені ЛЕП. Постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Руслана Кравченка.
Тривога тривала чотири години
Так, за його словами, вночі ворог атакував область дронами-камікадзе та крилатими ракетами.
"Тривога тривала майже 4 години. В області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано в 4 районах області", - розповів голова ОВА.
Є постраждалі
На жаль, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди.
"Двох постраждалих - жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - зазначив він.
Пошкодження ЛЕП
Крім того, зафіксовано пошкодження ліній електромереж.
В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.
За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні в ніч на середу, 8 травня. Ворог застосував ракети та дрони, а ціллю знову були енергооб'єкти в різних регіонах України.
В багатьох областях працювала ППО. Зокрема, ППО знищила всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.
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