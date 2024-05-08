ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Київської області: пошкоджено ЛЕП та будинки, є постраждалі

Київ, Середа 08 травня 2024 08:08
UA EN RU
Обстріл Київської області: пошкоджено ЛЕП та будинки, є постраждалі Фото: стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область 8 травня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нової масованої атаки по Україні в ніч проти 8 травня, у Київській області є влучення, пошкоджені ЛЕП. Постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Тривога тривала чотири години

Так, за його словами, вночі ворог атакував область дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

"Тривога тривала майже 4 години. В області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області", - розповів голова ОВА.

Є постраждалі

На жаль, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди.

"Двох постраждалих - жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - зазначив він.

Пошкодження ЛЕП

Крім того, зафіксовано пошкодження ліній електромереж.

В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні в ніч на середу, 8 травня. Ворог застосував ракети та дрони, а ціллю знову були енергооб'єкти в різних регіонах України.

В багатьох областях працювала ППО. Зокрема, ППО знищила всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Війна в Україні Дрони
NEWS
Окупанти просунулися під Авдіївкою, трохи в Новомихайлівці і в Роботиному: карти ISW
Окупанти просунулися під Авдіївкою, трохи в Новомихайлівці і в Роботиному: карти ISW
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду