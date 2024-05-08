Обстрел Киевской области: повреждены ЛЭП и дома, есть пострадавшие

Во время новой массированной атаки по Украине в ночь на 8 мая, в Киевской области есть попадания, повреждены ЛЭП. Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Тревога длилась четыре часа

Так, по его словам, ночью враг атаковал область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

"Тревога продолжалась почти 4 часа. В области работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падения обломков зафиксировано в 4 районах области", - рассказал глава ОВА.

Есть пострадавшие

К сожалению, по словам Кравченко, в результате падения обломков есть пострадавшие люди.

"Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим предоставляется вся необходимая неотложная помощь", - отметил он.

Повреждения ЛЭП

Кроме того, зафиксировано повреждение линий электросетей.

В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света.

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска снова устроили массированную атаку по Украине в ночь на среду, 8 мая. Враг применил ракеты и дроны, а целью снова были энергообъекты в разных регионах Украины.

Во многих областях работала ПВО. В частности, ПВО уничтожила все вражеские цели в районе Киева во время ночной ракетной атаки 8 мая.