Обстріл Київщини: у Броварах рятувальники дістали з-під завалів та врятували всю сім'ю

Майже всі райони Київщини ворог атакував сьогодні вночі, Бровари також потрапили під обстріл. Там працівники ДСНС врятували всю сім'ю, яка опинилась під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У прес-службі рятувальників повідомляється, що з-під завалів було врятовано всю сім'ю: подружжя з дитиною та бабусю. "Врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні", - кажуть в ДСНС. Ще надзвичайники повідомляють, що через обстріли на Київщині виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах - на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. "Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані", - додали у прес-службі.