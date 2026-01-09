Обстріл Київщини: у Броварах рятувальники дістали з-під завалів та врятували всю сім'ю
Майже всі райони Київщини ворог атакував сьогодні вночі, Бровари також потрапили під обстріл. Там працівники ДСНС врятували всю сім'ю, яка опинилась під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У прес-службі рятувальників повідомляється, що з-під завалів було врятовано всю сім'ю: подружжя з дитиною та бабусю.
"Врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні", - кажуть в ДСНС.
Ще надзвичайники повідомляють, що через обстріли на Київщині виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах - на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.
"Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані", - додали у прес-службі.
Обстріл Київщини та столиці 9 січня
Ворог вночі 9 січня масовано атакував Україну та Київщину зі столицею у тому числі. Відомо про численні пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури, загоряння автомобілів, складських приміщень, гаражів, тощо.
Як повідомили в Київській ОГА вночі, людей у Броварському районі на Київщині госпіталізували з отруєнням чадним газом, яке сталось під час пожежі, що виникла в результаті атак.
Також відомо про обстріл Славутича, після чого місто охопив блекаут - ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.
Щодо самого Києва, там ситуація теж складна. Екстрені служби працюють наповну: пошкоджені будинки, численні пожежі, жертви та поранені. Серед загиблих - медпрацівник, що прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.
Столицю росіяни вночі 9 січня атакували безпілотниками, балістикою і крилатими ракетами. Загалом в Україні багато прильотів в інші міста з тією ж метою: пошкодження критичної інфраструктури під час негоди та морозів, щоб таким чином здійснити тиск на Україну на тлі мирних переговорів.