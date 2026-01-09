Обстрел Киевщины: в Броварах спасатели достали из-под завалов и спасли всю семью
Почти все районы Киевской области враг атаковал сегодня ночью, Бровары также попали под обстрел. Там работники ГСЧС спасли всю семью, которая оказалась под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В пресс-службе спасателей сообщается, что из-под завалов была спасена вся семья: супруги с ребенком и бабушка.
"Спасены четыре человека - семья с Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - говорят в ГСЧС.
Еще чрезвычайники сообщают, что из-за обстрелов на Киевщине возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках - на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.
"Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - добавили в пресс-службе.
Обстрел Киевщины и столицы 9 января
Враг ночью 9 января массированно атаковал Украину и Киевскую область со столицей, в том числе. Известно о многочисленных повреждениях жилых домов, критической инфраструктуры, возгорании автомобилей, складских помещений, гаражей и тому подобное.
Как сообщили в Киевской ОГА ночью, людей в Броварском районе Киевской области госпитализировали с отравлением угарным газом, которое произошло во время пожара, возникшего в результате атак.
Также известно об обстреле Славутича, после чего город охватил блэкаут - враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.
Что касается самого Киева, там ситуация тоже сложная. Экстренные службы работают на полную: поврежденные дома, многочисленные пожары, жертвы и раненые. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.
Столицу россияне ночью 9 января атаковали беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. В целом в Украине много прилетов в другие города с той же целью: повреждение критической инфраструктуры во время непогоды и морозов, чтобы таким образом оказать давление на Украину на фоне мирных переговоров.