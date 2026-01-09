ua en ru
Обстрел Киевщины: в Броварах спасатели достали из-под завалов и спасли всю семью

Украина, Пятница 09 января 2026 08:15
Обстрел Киевщины: в Броварах спасатели достали из-под завалов и спасли всю семью Фото: спасатели работают сегодня в режиме нон-стоп (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Почти все районы Киевской области враг атаковал сегодня ночью, Бровары также попали под обстрел. Там работники ГСЧС спасли всю семью, которая оказалась под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В пресс-службе спасателей сообщается, что из-под завалов была спасена вся семья: супруги с ребенком и бабушка.

"Спасены четыре человека - семья с Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - говорят в ГСЧС.

Еще чрезвычайники сообщают, что из-за обстрелов на Киевщине возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках - на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.

"Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - добавили в пресс-службе.

Обстрел Киевщины и столицы 9 января

Враг ночью 9 января массированно атаковал Украину и Киевскую область со столицей, в том числе. Известно о многочисленных повреждениях жилых домов, критической инфраструктуры, возгорании автомобилей, складских помещений, гаражей и тому подобное.

Как сообщили в Киевской ОГА ночью, людей в Броварском районе Киевской области госпитализировали с отравлением угарным газом, которое произошло во время пожара, возникшего в результате атак.

Также известно об обстреле Славутича, после чего город охватил блэкаут - враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

Что касается самого Киева, там ситуация тоже сложная. Экстренные службы работают на полную: поврежденные дома, многочисленные пожары, жертвы и раненые. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.

Столицу россияне ночью 9 января атаковали беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. В целом в Украине много прилетов в другие города с той же целью: повреждение критической инфраструктуры во время непогоды и морозов, чтобы таким образом оказать давление на Украину на фоне мирных переговоров.

