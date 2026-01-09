Обстрел Киевщины: в Броварах спасатели достали из-под завалов и спасли всю семью

Почти все районы Киевской области враг атаковал сегодня ночью, Бровары также попали под обстрел. Там работники ГСЧС спасли всю семью, которая оказалась под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В пресс-службе спасателей сообщается, что из-под завалов была спасена вся семья: супруги с ребенком и бабушка. "Спасены четыре человека - семья с Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - говорят в ГСЧС. Еще чрезвычайники сообщают, что из-за обстрелов на Киевщине возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках - на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине. "Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - добавили в пресс-службе.