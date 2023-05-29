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Обстріл Києва: з'явилися перші дані про наслідки атаки

Фото: з'явилися перші дані про наслідки атаки на Київ 29 травня (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Києва у понеділок, 29 травня, уламки російських цілей упали у двох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Куди поцілили уламки

Під час роботи ППО по ворожих цілях під час атаки Києва днем, 29 травня, зафіксовано падіння уламків - в Оболонському та Подільському районах. А саме:

Подільський район

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі. Пожежу вже локалізовано.

Оболонський район

Тут уламки впали на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Обстріли Києва 29 травня

Вдень у понеділок, 29 травня, у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. У столиці повідомили про роботу ППО. Спершу уламки збитої ракети знайшли в Оболонському районі Києва.

Зазначимо, що Росія атакувала Київ і в ніч проти 29 травня. Поблизу Києва було збито близько 40 ворожих цілей. Про наслідки російських атак уночі 29 травня на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київобстрелы Киева