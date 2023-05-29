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Атака на Київ: перші подробиці про наслідки падіння уламків

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Київ, Понеділок 29 травня 2023 04:01
Атака на Київ: перші подробиці про наслідки падіння уламків Фото: у Києві в результаті падіння уламків сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві уламки збитих протиповітряною обороною ворожих цілей впали на низку локацій, і в результаті сталася пожежа, є руйнування.

Що відомо про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Як поінформував мер столиці Віталій Кличко, падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах Києва.

На місця події відправлено екстрені служби.

У Подільському районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося займання приватного будинку.

"На всіх місцях викликів, куди поїхали столичні медики, потерпілих попередньо не виявлено", - наголосив він.

Також Кличко додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідують пожежу.

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