Атака на Київ: перші подробиці про наслідки падіння уламків

Фото: у Києві в результаті падіння уламків сталася пожежа (Getty Images)

У Києві уламки збитих протиповітряною обороною ворожих цілей впали на низку локацій, і в результаті сталася пожежа, є руйнування.

Що відомо про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Як поінформував мер столиці Віталій Кличко, падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах Києва. На місця події відправлено екстрені служби. У Подільському районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося займання приватного будинку. "На всіх місцях викликів, куди поїхали столичні медики, потерпілих попередньо не виявлено", - наголосив він. Також Кличко додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідують пожежу. Новина доповнюється...