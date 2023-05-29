У Києві уламки збитої ракети впали на дорогу
Сили ППО збили російську ракету у Києві 29 травня. Уламки впали на дорогу в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталій Кличка в Telegram.
За його словами, уламки ворожої ракети впали в Оболонському районі. Внаслідок інциденту виникла пожежа.
"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - зазначив Кличко.
Атака на Київ
Сьогодні після 11:00 у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці повідомили про вибухи, а місцева влада заявила про роботу ППО.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вибухи пролунали у центральних районах міста. На місце інциденту виїхали екстрені служби.
Варто зазначити, що це вже друга за сьогодні атака ворога на Київ. Вночі Росія атакувала столицю, а також Хмельницьку, Одеську, Львівську та інші регіони ракетами та дронами.
Детальніше про наслідки нічної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.