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Обстріл Києва: внаслідок атаки є постраждалі, у тому числі дитина

Фото: внаслідок атаки на Київ 29 грудня є постраждалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок ракетної атаки на Київ у четвер, 29 грудня, у Дарницькому районі постраждали цівільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надано першу медичну допомогу", - розповіли у КМВА.

Тим часом мер міста Віталій Кличко розповів про деякі подробиці. За його словами, двох цивільних вдалося врятувати із пошкодженого приватного будинку. Їх госпіталізували.

Рятувальники, у свою чергу, продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, на одній із центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

Оновлено 10:10.

У КМДА уточнили, що наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема 14-річну дитину.

Оновлено 10:30.

В офісі президента показали фото наслідків ракетного удару по Києву.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

У Києві вранці було чути кілька вибухів. За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

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