Обстріл Києва: внаслідок атаки є постраждалі, у тому числі дитина

"За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надано першу медичну допомогу", - розповіли у КМВА.

Тим часом мер міста Віталій Кличко розповів про деякі подробиці. За його словами, двох цивільних вдалося врятувати із пошкодженого приватного будинку. Їх госпіталізували.

Рятувальники, у свою чергу, продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, на одній із центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

Оновлено 10:10.

У КМДА уточнили, що наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема 14-річну дитину.

Оновлено 10:30.

В офісі президента показали фото наслідків ракетного удару по Києву.