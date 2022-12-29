Обстріл Києва: внаслідок атаки є постраждалі, у тому числі дитина

Внаслідок ракетної атаки на Київ у четвер, 29 грудня, у Дарницькому районі постраждали цівільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
"За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надано першу медичну допомогу", - розповіли у КМВА.
Тим часом мер міста Віталій Кличко розповів про деякі подробиці. За його словами, двох цивільних вдалося врятувати із пошкодженого приватного будинку. Їх госпіталізували.
Рятувальники, у свою чергу, продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Крім того, на одній із центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
Оновлено 10:10.
У КМДА уточнили, що наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема 14-річну дитину.
Оновлено 10:30.
В офісі президента показали фото наслідків ракетного удару по Києву.
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів
У Києві вранці було чути кілька вибухів. За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.