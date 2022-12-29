Обстрел Киева: вследствие атаки есть пострадавшие, в том числе ребенок

Вследствие ракетной атаки на Киев в четверг, 29 декабря, в Дарницком районе пострадали гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.
"По предварительной информации, известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь", - рассказали в КГВА.
Тем временем мэр города Виталий Кличко рассказал некоторые подробности. По его словам, двух гражданских удалось спасти из поврежденного частного дома. Их госпитализировали.
Спасатели, в свою очередь, продолжают поисково-спасательные работы.
Кроме того, на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.
Обновлено 10:10.
В КГГА уточнили, что в настоящее время известно о трех пострадавших, в том числе 14-летний ребенок.
Обновлено 10:30.
В Офисе президента показали фото последствий ракетного удара по Киеву.
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.
В Киеве утром было слышно несколько взрывов. По данным КГВА, в результате атаки повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.
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