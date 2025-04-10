UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ

Фото: у Києві кількість постраждалих зросло до трьох після атаки РФ 10 квітня (ілюстрація/facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ в ніч на 10 квітня. Їх вже троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей", - розповів він.

За словами мера, одного з них госпіталізували в лікарню.

"Двом медики надали допомогу на місці", - додав він.

Обстріл Києва

Російські війська почали атакувати Україну близько опівночі 9 квітня. У столиці та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки дронів у Києві, за попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах. Спочатку у Києві повідомляли про двох постраждалих.

Зазначимо, що під масованою атакою безпілотників був і Миколаїв. У місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, десятки гаражів та автомобілів. Крім того, у Миколаєві десять осіб дістали поранення.

Крім того, ППО працювала у Полтавській області, було зафіксовано падіння уламків у Опішнянській громаді. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі, травмувався чоловік.

Додамо, що в ніч на 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбстріли Києва