В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ

Обстрел Киева

Российские войска начали атаковать Украину около полуночи 9 апреля. В столице и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве работала ПВО.

Позже стало известно, что в результате атаки дронов в Киеве, по предварительным данным, возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Сначала в Киеве сообщали о двух пострадавших.

Отметим, что под массированной атакой беспилотников был и Николаев. В городе повреждены девять многоэтажек, десятки гаражей и автомобилей. Кроме того, в Николаеве десять человек получили ранения.

Кроме того, ПВО работала в Полтавской области, было зафиксировано падение обломков в Опишнянской общине. Позже местные жители сообщили о повреждении хозяйственной постройки, травмировался мужчина.

Добавим, что в ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбила большинство из них.

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