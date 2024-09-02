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Обстріл Києва. Поранення отримали двоє людей, наслідки атаки ліквідовуються

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, під час масованого обстрілу, у ніч на 2 вересня, поранення отримали двоє людей. Наслідки атаки ліквідовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються", - пише КМВА. 

Масований обстріл України у ніч на 2 вересня 

Цієї ночі російські терористи атакували Україну балістичними, крилатими й зенітними керованими ракетами, а також ударними БпЛА типу Shahed. Загалом було зафіксовано 35 ракет, а також 23 безпілотники, серед яких: 

  • 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 14 крилатих ракет Х-101;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 1 ракета невстановленого типу;
  • 23 ударні БпЛА Shahed-131/136.

 До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), а також мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити: 

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Ще одна ракета та три БпЛА були локаційно втрачені. 

У Києві, як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, внаслідок атаки руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру

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Київ