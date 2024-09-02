Обстріл Києва. Поранення отримали двоє людей, наслідки атаки ліквідовуються

У Києві, під час масованого обстрілу, у ніч на 2 вересня, поранення отримали двоє людей. Наслідки атаки ліквідовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються", - пише КМВА.
Цієї ночі російські терористи атакували Україну балістичними, крилатими й зенітними керованими ракетами, а також ударними БпЛА типу Shahed. Загалом було зафіксовано 35 ракет, а також 23 безпілотники, серед яких:
До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), а також мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити:
Ще одна ракета та три БпЛА були локаційно втрачені.
У Києві, як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, внаслідок атаки руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.