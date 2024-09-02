Обстріл Києва. Поранення отримали двоє людей, наслідки атаки ліквідовуються

"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються", - пише КМВА.

Масований обстріл України у ніч на 2 вересня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну балістичними, крилатими й зенітними керованими ракетами, а також ударними БпЛА типу Shahed. Загалом було зафіксовано 35 ракет, а також 23 безпілотники, серед яких:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

14 крилатих ракет Х-101;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400;

1 ракета невстановленого типу;

23 ударні БпЛА Shahed-131/136.

До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), а також мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Ще одна ракета та три БпЛА були локаційно втрачені.

У Києві, як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, внаслідок атаки руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру.