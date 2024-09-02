Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются

"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - пишет КГВА.

Массированный обстрел Украины в ночь на 2 сентября

Этой ночью российские террористы атаковали Украину баллистическими, крылатыми и зенитными управляемыми ракетами, а также ударными БпЛА типа Shahed. Всего было зафиксировано 35 ракет, а также 23 беспилотника, среди которых:

16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

14 крылатых ракет Х-101;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

1 ракета неустановленного типа;

23 ударных БпЛА Shahed-131/136.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Еще одна ракета и три БпЛА были локально потеряны.

В Киеве, как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.