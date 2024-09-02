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Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются

Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, во время массированного обстрела, в ночь на 2 сентября, ранения получили два человека. Последствия атаки ликвидируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - пишет КГВА. 

Массированный обстрел Украины в ночь на 2 сентября 

Этой ночью российские террористы атаковали Украину баллистическими, крылатыми и зенитными управляемыми ракетами, а также ударными БпЛА типа Shahed. Всего было зафиксировано 35 ракет, а также 23 беспилотника, среди которых: 

  • 16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
  • 14 крылатых ракет Х-101;
  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
  • 1 ракета неустановленного типа;
  • 23 ударных БпЛА Shahed-131/136.

 К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить: 

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Еще одна ракета и три БпЛА были локально потеряны. 

В Киеве, как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра

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Киев