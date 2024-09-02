Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются

В Киеве, во время массированного обстрела, в ночь на 2 сентября, ранения получили два человека. Последствия атаки ликвидируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - пишет КГВА.
Этой ночью российские террористы атаковали Украину баллистическими, крылатыми и зенитными управляемыми ракетами, а также ударными БпЛА типа Shahed. Всего было зафиксировано 35 ракет, а также 23 беспилотника, среди которых:
К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить:
Еще одна ракета и три БпЛА были локально потеряны.
В Киеве, как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.
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