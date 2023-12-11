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Обстріл Києва: у поліції розповіли у деталях про наслідки атаки

Київ, Понеділок 11 грудня 2023 08:50
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Обстріл Києва: у поліції розповіли у деталях про наслідки атаки Фото: у поліції розповіли у деталях про наслідки атаки на Київ 11 грудня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Київ, падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста. Причому одразу в декількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал

"За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання", - розповів він.

Крім того, за даними голови МВС, за іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю.

"Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих", - додав Клименко.

Обстріл Києва

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про мінімум 10 вибухів. Спочатку зазначалось, що уламки ракет впали на Дарницький і Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше у КМДА уточнили, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що у Дарницькому районі Києва.

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