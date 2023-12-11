Обстрел Киева: в полиции рассказали в деталях о последствиях атаки

В результате вражеской атаки этой ночью на Киев, падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города. Причем сразу в нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы МВД Игоря Клименко.

"По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы МВД, по другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание.

"Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Обнаружены четыре пострадавших", - добавил Клименко.

Обстрел Киева

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о минимум 10 взрывах. Изначально уточнялось, что обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четверо людей пострадали. Позже в КГГА уточнили, что удар пришелся на микрорайон Бортничи, что в Дарницком районе Киева.