Обстріл Києва: у окремих районах фіксуються аварійні відключення світла

Київ сьогодні вночі, 6 червня, знаходиться під масованою атакою російських дронів-камікадзе. На фоні обстрілу на лівому березі столиці можливі аварійні відключення світла, енергетики оперативно частково відновили пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"На лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла. Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки", - зазначив Ткаченко.

Обстріл столиці 6 червня

Росія сьогодні вночі масово атакує Київ "Шахедами", дрони залітають з різних напрямків. У кількох районах міста фіксують падіння уламків і пожежі.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка та КМВА, зафіксовані пошкодження багатоповерхівок та цивільної інфраструктури. Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння на відкритій території у декількох локаціях.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Місцеві ЗМІ повідомляли про роботу сил Повітряної оборони по ударним дронам у Києві, Одеській області, також вибухи було чути у передмісті Полтави. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також дрони атакували місто Чернігів. Детально про це читайте тут.