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Обстрел Киева: в отдельных районах фиксируются аварийные отключения света

Пятница 06 июня 2025 02:12
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Обстрел Киева: в отдельных районах фиксируются аварийные отключения света Фото: в отдельных районах Киева фиксируются аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Киев сегодня ночью, 6 июня, находится под массированной атакой российских дронов-камикадзе. На фоне обстрелов на левом берегу столицы возможны аварийные отключения света, энергетики оперативно частично восстановили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"На левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света. Атака продолжается. На связи с главами РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия", - отметил Ткаченко.

Обстрел столицы 6 июня

Россия сегодня ночью массово атакует Киев "Шахедами", дроны залетают с разных направлений. В нескольких районах города фиксируют падение обломков и пожары.

По сообщению мэра столицы Виталия Кличко и КГВА, зафиксированы повреждения многоэтажек и гражданской инфраструктуры. Также в Дарницком районе зафиксировано падение на открытой территории в нескольких локациях.

Массированная атака по Украине

Напомним, российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Местные СМИ сообщали о работе сил Воздушной обороны по ударным дронам в Киеве, Одесской области, также взрывы были слышны в пригороде Полтавы. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также дроны атаковали город Чернигов, подробно об этом читайте здесь.

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