Обстріл Києва: мешканців пошкоджених будинків можуть відселити
У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Києву. Через влучання у житлові будинки, мешканців можуть відселити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.
"Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання. Інформація по жертвах уточнюється", - йдеться у повідомленні.
За словами КМВА, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.
"Приймається рішення по відселенню мешканців", - додали наостанок.
Нагадаємо, що російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.
РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.
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