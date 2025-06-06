Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до шістнадцяти

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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