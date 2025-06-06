Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати

Итак, в результате комбинированной атаки на Киев известно о 16 пострадавших. Большинство из них пострадали в Голосеевском и Соломенском районах столицы.

10 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.

Что известно об атаке на Киев и последствиях

В результате комбинированной атаки на Киев зафиксированы следующие последствия:

Соломенский район:

горит металлический ангар площадью около 500 кв. м, пожар еще ликвидируется;

возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, три человека спасены, пожар уже потушен.

Дарницкий район:

обломки сбитых воздушных целей упали по меньшей мере на трех локациях; повреждены два автомобиля, пожаров и пострадавших пока не зафиксировано, однако информация уточняется.

Голосеевский район:

пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжаются работы по ликвидации;

повреждено учебное заведение;

обломки сбитых целей упали возле АЗС, поврежден автомобиль;

обломки в зоне нежилой застройки, без пожаров и пострадавших.

Деснянский район:

найдены обломки сбитого вражеского беспилотника на открытой территории, без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

пожар в зоне нежилой застройки, детали уточняются.

Днепровский район: