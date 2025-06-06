Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати

В ночь на 6 июня 2025 года Киев пережил одну из самых массированных атак. Оккупанты применили беспилотники и баллистические ракеты, целенаправленно атакуя жилую и гражданскую инфраструктуру. Есть и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Киев Виталия Кличко.
Итак, в результате комбинированной атаки на Киев известно о 16 пострадавших. Большинство из них пострадали в Голосеевском и Соломенском районах столицы.
10 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.
В результате комбинированной атаки на Киев зафиксированы следующие последствия:
Соломенский район:
Дарницкий район:
Голосеевский район:
Деснянский район:
Шевченковский район:
Днепровский район:
Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массово атаковала Киев "Шахедами", дроны залетали с разных направлений. Во многих районах города спасатели фиксировали падение обломков и пожары.
Все что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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