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Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до шістнадцяти

Київ, П'ятниця 06 червня 2025 05:56
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Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до шістнадцяти Ілюстративне фото: наслідки атаки на Київ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 6 червня 2025 року Київ пережив одну з наймасованіших атак. Окупанти застосували безпілотники та балістичні ракети, цілеспрямовано атакуючи житлову та цивільну інфраструктуру. Є і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Київ Віталія Кличка.

Отож, внаслідок комбінованої атаки на Київ відомо про 16 постраждалих. Більшість із них постраждали в Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Що відомо про атаку на Київ та наслідки

У результаті комбінованої атаки на Київ зафіксовано такі наслідки:

Солом’янський район:

  • горить металевий ангар площею близько 500 кв. м, пожежа ще ліквідується;
  • займання на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, трьох людей врятовано, пожежу вже загасили.

Дарницький район:

  • уламки збитих повітряних цілей впали щонайменше на трьох локаціях; пошкоджено два автомобілі, пожеж і постраждалих поки не зафіксовано, однак інформація уточнюється.

Голосіївський район:

  • пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, тривають роботи з ліквідації;
  • пошкоджено навчальний заклад;
  • уламки збитих цілей впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль;
  • уламки в зоні нежитлової забудови, без пожеж і постраждалих.

Деснянський район:

  • знайдено уламки збитого ворожого безпілотника на відкритій території, без пошкоджень і постраждалих.

Шевченківський район:

  • пожежа в зоні нежитлової забудови, деталі уточнюються.

Дніпровський район:

  • значні пошкодження автозаправної станції, на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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