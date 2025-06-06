Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до шістнадцяти

У ніч на 6 червня 2025 року Київ пережив одну з наймасованіших атак. Окупанти застосували безпілотники та балістичні ракети, цілеспрямовано атакуючи житлову та цивільну інфраструктуру. Є і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Київ Віталія Кличка.

У результаті комбінованої атаки на Київ зафіксовано такі наслідки:

10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Отож, внаслідок комбінованої атаки на Київ відомо про 16 постраждалих. Більшість із них постраждали в Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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