Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до шістнадцяти
У ніч на 6 червня 2025 року Київ пережив одну з наймасованіших атак. Окупанти застосували безпілотники та балістичні ракети, цілеспрямовано атакуючи житлову та цивільну інфраструктуру. Є і постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Київ Віталія Кличка.
Отож, внаслідок комбінованої атаки на Київ відомо про 16 постраждалих. Більшість із них постраждали в Голосіївському та Солом’янському районах столиці.
10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
Що відомо про атаку на Київ та наслідки
У результаті комбінованої атаки на Київ зафіксовано такі наслідки:
Солом’янський район:
- горить металевий ангар площею близько 500 кв. м, пожежа ще ліквідується;
- займання на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, трьох людей врятовано, пожежу вже загасили.
Дарницький район:
- уламки збитих повітряних цілей впали щонайменше на трьох локаціях; пошкоджено два автомобілі, пожеж і постраждалих поки не зафіксовано, однак інформація уточнюється.
Голосіївський район:
- пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, тривають роботи з ліквідації;
- пошкоджено навчальний заклад;
- уламки збитих цілей впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль;
- уламки в зоні нежитлової забудови, без пожеж і постраждалих.
Деснянський район:
- знайдено уламки збитого ворожого безпілотника на відкритій території, без пошкоджень і постраждалих.
Шевченківський район:
- пожежа в зоні нежитлової забудови, деталі уточнюються.
Дніпровський район:
- значні пошкодження автозаправної станції, на місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня Росія масово атакувала Київ "Шахедами", дрони залітали з різних напрямків. В багатьох районах міста рятувальники фіксували падіння уламків і пожежі.
Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.