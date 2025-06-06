Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати

В ночь на 6 июня 2025 года Киев пережил одну из самых массированных атак. Оккупанты применили беспилотники и баллистические ракеты, целенаправленно атакуя жилую и гражданскую инфраструктуру. Есть и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Киев Виталия Кличко.

Итак, в результате комбинированной атаки на Киев известно о 16 пострадавших. Большинство из них пострадали в Голосеевском и Соломенском районах столицы. 10 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте. Что известно об атаке на Киев и последствиях В результате комбинированной атаки на Киев зафиксированы следующие последствия: Соломенский район: горит металлический ангар площадью около 500 кв. м, пожар еще ликвидируется;

возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, три человека спасены, пожар уже потушен. Дарницкий район: обломки сбитых воздушных целей упали по меньшей мере на трех локациях; повреждены два автомобиля, пожаров и пострадавших пока не зафиксировано, однако информация уточняется. Голосеевский район: пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжаются работы по ликвидации;

повреждено учебное заведение;

обломки сбитых целей упали возле АЗС, поврежден автомобиль;

обломки в зоне нежилой застройки, без пожаров и пострадавших. Деснянский район: найдены обломки сбитого вражеского беспилотника на открытой территории, без повреждений и пострадавших. Шевченковский район: пожар в зоне нежилой застройки, детали уточняются. Днепровский район: значительные повреждения автозаправочной станции, на месте работают спасатели.