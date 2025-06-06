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Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати

Киев, Пятница 06 июня 2025 05:56
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Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати Иллюстративное фото: последствия атаки на Киев (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 6 июня 2025 года Киев пережил одну из самых массированных атак. Оккупанты применили беспилотники и баллистические ракеты, целенаправленно атакуя жилую и гражданскую инфраструктуру. Есть и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Киев Виталия Кличко.

Итак, в результате комбинированной атаки на Киев известно о 16 пострадавших. Большинство из них пострадали в Голосеевском и Соломенском районах столицы.

10 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.

Что известно об атаке на Киев и последствиях

В результате комбинированной атаки на Киев зафиксированы следующие последствия:

Соломенский район:

  • горит металлический ангар площадью около 500 кв. м, пожар еще ликвидируется;
  • возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, три человека спасены, пожар уже потушен.

Дарницкий район:

  • обломки сбитых воздушных целей упали по меньшей мере на трех локациях; повреждены два автомобиля, пожаров и пострадавших пока не зафиксировано, однако информация уточняется.

Голосеевский район:

  • пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжаются работы по ликвидации;
  • повреждено учебное заведение;
  • обломки сбитых целей упали возле АЗС, поврежден автомобиль;
  • обломки в зоне нежилой застройки, без пожаров и пострадавших.

Деснянский район:

  • найдены обломки сбитого вражеского беспилотника на открытой территории, без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

  • пожар в зоне нежилой застройки, детали уточняются.

Днепровский район:

  • значительные повреждения автозаправочной станции, на месте работают спасатели.

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массово атаковала Киев "Шахедами", дроны залетали с разных направлений. Во многих районах города спасатели фиксировали падение обломков и пожары.

Все что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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