Обстрел Киева: количество пострадавших возросло до шестнадцати
В ночь на 6 июня 2025 года Киев пережил одну из самых массированных атак. Оккупанты применили беспилотники и баллистические ракеты, целенаправленно атакуя жилую и гражданскую инфраструктуру. Есть и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Киев Виталия Кличко.
Итак, в результате комбинированной атаки на Киев известно о 16 пострадавших. Большинство из них пострадали в Голосеевском и Соломенском районах столицы.
10 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.
Что известно об атаке на Киев и последствиях
В результате комбинированной атаки на Киев зафиксированы следующие последствия:
Соломенский район:
- горит металлический ангар площадью около 500 кв. м, пожар еще ликвидируется;
- возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, три человека спасены, пожар уже потушен.
Дарницкий район:
- обломки сбитых воздушных целей упали по меньшей мере на трех локациях; повреждены два автомобиля, пожаров и пострадавших пока не зафиксировано, однако информация уточняется.
Голосеевский район:
- пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжаются работы по ликвидации;
- повреждено учебное заведение;
- обломки сбитых целей упали возле АЗС, поврежден автомобиль;
- обломки в зоне нежилой застройки, без пожаров и пострадавших.
Деснянский район:
- найдены обломки сбитого вражеского беспилотника на открытой территории, без повреждений и пострадавших.
Шевченковский район:
- пожар в зоне нежилой застройки, детали уточняются.
Днепровский район:
- значительные повреждения автозаправочной станции, на месте работают спасатели.
Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массово атаковала Киев "Шахедами", дроны залетали с разных направлений. Во многих районах города спасатели фиксировали падение обломков и пожары.
Все что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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