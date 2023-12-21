Обстріл кафе в Краматорську: справу коригувальника передали до суду, йому загрожує довічне

Деталі справи

27 червня 2023 року до чоловіка, який працює на газотранспортному підприємстві та був дистанційно завербований для виконання завдань на користь держави-агресора, вкотре звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР".

Він поставив перед так званим агентом завдання з перевірки інформації про місцезнаходження українських військових у Краматорську.

Чоловік навів ракету на кафе

Обвинувачений погодився на пропозицію і пішов до центру міста, де, помітивши на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування, записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер "Telegram".

Аби ніхто не помітив його зацікавленості вказаною локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.

Фото: Обвинувачений (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Через деякий час після відправлення зазначених записів по даному закладу представники держави-агресора завдали удару з ОТРК "Іскандер M", унаслідок чого загинули й зазнали поранень громадяни, зокрема, діти.

Йому загрожує довічне ув'язнення

Прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування стосовно жителя Краматорська за фактом державної зради.

Чоловікові, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Обстріл Краматорська 27 червня

27 червня, російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

У липні повідомлялось, що СБУ затримала інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську 27 червня, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.