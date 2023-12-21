Обстрел кафе в Краматорске: дело корректировщика передали в суд, ему грозит пожизненное

Детали дела

27 июня 2023 года к мужчине, который работает на газотранспортном предприятии и был дистанционно завербован для выполнения задач в пользу государства-агрессора, в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР".

Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Мужчина привел ракету на кафе.

Обвиняемый согласился на предложение и пошел в центр города, где, заметив на парковке машины с военными номерами и посетителей в заведении питания, записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер "Telegram".

Чтобы никто не заметил его заинтересованности указанной локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.

Фото: Обвиняемый (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Через некоторое время после отправки указанных записей по данному заведению представители государства-агрессора нанесли удар из ОТРК "Искандер M", в результате чего погибли и получили ранения граждане, в частности, дети.

Ему грозит пожизненное заключение

Прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в отношении жителя Краматорска по факту государственной измены.

Мужчине, который находится под стражей, грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Обстрел Краматорска 27 июня

27 июня, российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.

В июле сообщалось, что СБУ задержала информатора, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.