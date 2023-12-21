RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел кафе в Краматорске: дело корректировщика передали в суд, ему грозит пожизненное

Архивное фото: дело корректировщика удара по Краматорску передали в суд(Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дело корректировщика российского удара по Краматорску (Донецкая область) 27 июня передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали дела

27 июня 2023 года к мужчине, который работает на газотранспортном предприятии и был дистанционно завербован для выполнения задач в пользу государства-агрессора, в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР". 

Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Мужчина привел ракету на кафе.

Обвиняемый согласился на предложение и пошел в центр города, где, заметив на парковке машины с военными номерами и посетителей в заведении питания, записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер "Telegram". 

Чтобы никто не заметил его заинтересованности указанной локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.

Фото: Обвиняемый (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Через некоторое время после отправки указанных записей по данному заведению представители государства-агрессора нанесли удар из ОТРК "Искандер M", в результате чего погибли и получили ранения граждане, в частности, дети.

Ему грозит пожизненное заключение

Прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в отношении жителя Краматорска по факту государственной измены.

Мужчине, который находится под стражей, грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Обстрел Краматорска 27 июня

27 июня, российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.

В июле сообщалось, что СБУ задержала информатора, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКраматорскДонецкая областьВойна в Украине