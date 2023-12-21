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Обстріл кафе в Краматорську: справу коригувальника передали до суду, йому загрожує довічне

Краматорськ, Четвер 21 грудня 2023 19:44
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Обстріл кафе в Краматорську: справу коригувальника передали до суду, йому загрожує довічне Архівне фото: справу коригувальника удару по Краматорську передали до суду (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Справу коригувальника російського удару по Краматорську (Донецька область) 27 червня передали до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

27 червня 2023 року до чоловіка, який працює на газотранспортному підприємстві та був дистанційно завербований для виконання завдань на користь держави-агресора, вкотре звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР".

Він поставив перед так званим агентом завдання з перевірки інформації про місцезнаходження українських військових у Краматорську.

Чоловік навів ракету на кафе

Обвинувачений погодився на пропозицію і пішов до центру міста, де, помітивши на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування, записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер "Telegram".

Аби ніхто не помітив його зацікавленості вказаною локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.

Обстріл кафе в Краматорську: справу коригувальника передали до суду, йому загрожує довічне

Фото: Обвинувачений (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Через деякий час після відправлення зазначених записів по даному закладу представники держави-агресора завдали удару з ОТРК "Іскандер M", унаслідок чого загинули й зазнали поранень громадяни, зокрема, діти.

Йому загрожує довічне ув'язнення

Прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування стосовно жителя Краматорська за фактом державної зради.

Чоловікові, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Обстріл Краматорська 27 червня

27 червня, російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

У липні повідомлялось, що СБУ затримала інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську 27 червня, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

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