Обстріл Ізюма: в прокуратурі розповіли, чим і звідки била РФ по місту

Ракетний удар по Ізюму

Вдень 4 лютого російська армія обстріляла місто Ізюм у Харківській області. Майже одразу стало відомо про перші жертви та поранених.

Пізніше того ж дня стало відомо про п'ятьох загиблих через удар по Ізюму, а кількість постраждалих з 20 зросла до 50, серед них троє дітей. Більшість поранених - це держслужбовці - працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

А 5 лютого кількість жертв в Ізюмі через атаку РФ зросла до 6 людей. В лікарні помер один із постраждалих, 61-річний чоловік.

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