Ракетний удар по Ізюму: кількість загиблих зросла, у лікарні помер один із постраждалих

Кількість жертв внаслідок вчорашнього ворожого удару по Ізюму, Харківська область, зросла. В лікарні помер один із постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"На жаль, у лікарні загинув 61-річний чоловік. Він був госпіталізований внаслідок вчорашнього обстрілу міста Ізюм. Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", - написав Синєгубов.

Ракетний удар по Ізюму

Вчора, 4 лютого, російські терористи обстріляли місто Ізюм. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але їх кількість продовжувала зростати.

Президент Володимир Зеленський пізніше показав відео з наслідками ворожої атаки. Зокрема закликав Захід тиснути на Росію та підтримати нашу країну озброєнням.

Вже після 15-ї години Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 50.

Відомо, що внаслідок удару були пошкоджені: 3 багатоквартирні будинки, понад 10 приватних осель, 7 одиниць транспорту. Вибито близько 800 вікон, пошкоджено покрівлі на приватних будинках.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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