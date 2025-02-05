ua en ru
Ср, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ракетний удар по Ізюму: кількість загиблих зросла, у лікарні помер один із постраждалих

Середа 05 лютого 2025 15:37
UA EN RU
Ракетний удар по Ізюму: кількість загиблих зросла, у лікарні помер один із постраждалих Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок вчорашнього ворожого удару по Ізюму, Харківська область, зросла. В лікарні помер один із постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"На жаль, у лікарні загинув 61-річний чоловік. Він був госпіталізований внаслідок вчорашнього обстрілу міста Ізюм. Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", - написав Синєгубов.

Ракетний удар по Ізюму

Вчора, 4 лютого, російські терористи обстріляли місто Ізюм. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але їх кількість продовжувала зростати.

Президент Володимир Зеленський пізніше показав відео з наслідками ворожої атаки. Зокрема закликав Захід тиснути на Росію та підтримати нашу країну озброєнням.

Вже після 15-ї години Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 50.

Відомо, що внаслідок удару були пошкоджені: 3 багатоквартирні будинки, понад 10 приватних осель, 7 одиниць транспорту. Вибито близько 800 вікон, пошкоджено покрівлі на приватних будинках.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізюм Війна в Україні
NEWS
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
DAILY
Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України