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В Ізюмі вже 50 постраждалих через ракетний удар, більшість - держслужбовці

Вівторок 04 лютого 2025 15:50
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В Ізюмі вже 50 постраждалих через ракетний удар, більшість - держслужбовці Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу Ізюму, Харківська область, зросла до 50. Більшість з них - держслужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.

Згідно з попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Іскандером". Внаслідок атаки загинули:

  • 44-річний чоловік;
  • 69-річний чоловік;
  • дві жінки й ще один чоловік, чиї дані встановлюються.

Кількість постраждалих зросла до 50, серед них троє дітей.

Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/synegubov)

"Більшість постраждалих - працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ", - пише Синєгубов

Під час обстрілу було частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3 житлових багатоквартирних будинків.

Російський удар по Ізюму

Сьогодні, 4 лютого, російські окупанти обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала зростати.

Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками ворожої атаки. Він закликав тиснути на Росію й підтримати Україну озброєнням.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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