В Ізюмі вже 50 постраждалих через ракетний удар, більшість - держслужбовці

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу Ізюму, Харківська область, зросла до 50. Більшість з них - держслужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.

Під час обстрілу було частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3 житлових багатоквартирних будинків.

" Більшість постраждалих - працівники податкової , Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ", - пише Синєгубов

Кількість постраждалих зросла до 50, серед них троє дітей.

Згідно з попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Іскандером". Внаслідок атаки загинули:

Російський удар по Ізюму

Сьогодні, 4 лютого, російські окупанти обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала зростати.

Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками ворожої атаки. Він закликав тиснути на Росію й підтримати Україну озброєнням.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.