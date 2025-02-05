Обстрел Изюма: в прокуратуре рассказали, чем и откуда била РФ по городу

Ракетный удар по Изюму

Днем 4 февраля российская армия обстреляла город Изюм в Харьковской области. Почти сразу стало известно о первых жертвах и раненых.

Позже в тот же день стало известно о пяти погибших из-за удара по Изюму, а количество пострадавших с 20 возросло до 50, среди них трое детей. Большинство раненых - это госслужащие - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

А 5 февраля количество жертв в Изюме из-за атаки РФ возросло до 6 человек. В больнице скончался один из пострадавших, 61-летний мужчина.

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