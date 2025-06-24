Обстріл Ізраїлю з Ірану: кілька поранених у критичному стані

Унаслідок обстрілу Ізраїлю з Ірану є пряме попадання в будівлю в південному місті Бкер-Шева. Постраждали кілька осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора національної медичної служби Ізраїлю MDA .

Значних пошкоджень зазнала 7-поверхова будівля. За словами медиків, щонайменше три людини перебувають у критичному стані.

"Медики надають допомогу 3 пораненим у критичному стані, чоловікові близько 40 років, жінці близько 30 років і молодій людині близько 20 років", - повідомили в MDA.

Одна людина перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, ще 5 дістали легкі травми.

Фото: місце прямого попадання в Беер-Шеві (x.com/Mdais)

Поки проводяться рятувальні роботи, з Ірану запустили третій залп ракет по Ізраїлю.

"Громадськість закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу. Наразі ВПС Ізраїлю діють з метою перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози", - повідомила Армія оборони Ізраїлю.

У ЦАХАЛі нагадали, що протиповітряна оборона не є герметичною, тому громадян закликали виконувати інструкції.