Обстріл Ізраїлю з Ірану: кілька поранених у критичному стані
Унаслідок обстрілу Ізраїлю з Ірану є пряме попадання в будівлю в південному місті Бкер-Шева. Постраждали кілька осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора національної медичної служби Ізраїлю MDA.
Значних пошкоджень зазнала 7-поверхова будівля. За словами медиків, щонайменше три людини перебувають у критичному стані.
"Медики надають допомогу 3 пораненим у критичному стані, чоловікові близько 40 років, жінці близько 30 років і молодій людині близько 20 років", - повідомили в MDA.
Одна людина перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, ще 5 дістали легкі травми.
Фото: місце прямого попадання в Беер-Шеві (x.com/Mdais)
Поки проводяться рятувальні роботи, з Ірану запустили третій залп ракет по Ізраїлю.
"Громадськість закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу. Наразі ВПС Ізраїлю діють з метою перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози", - повідомила Армія оборони Ізраїлю.
У ЦАХАЛі нагадали, що протиповітряна оборона не є герметичною, тому громадян закликали виконувати інструкції.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп оголосив 24 червня, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися приблизно за 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Він зазначив, що такий режим триватиме 12 годин, після чого війну вважатимуть закінченою.
У ЗМІ повідомили, що Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова до припинення вогню, якщо Ізраїль також припинить атаки на його об'єкти. Після цього по Ізраїлю було запущено ракети.
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