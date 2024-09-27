Обстріл Ізмаїла: кількість поранених зросла до 14 людей, серед них троє дітей

Фото: кількість поранених в Ізмаїлі через атаку РФ 27 вересня зросла до 14 людей (facebook.com/DSNSODE)

В Ізмаїлі зросла кількість постраждалих після атаки російських "Шахедів". Вже 14 поранених, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

За даними слідства, 27 вересня вночі окупанти здійснили масовану атаку БПЛА на Подунав'я Одеської області. "Наразі відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14- річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).