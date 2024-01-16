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Обстріл Іраном міста Ербіль: внаслідок атаки загинув іракський мільйонер

Фото: внаслідок атаки Ірану загинув іракський мільйонер (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок ракетного удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по місту Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен, пов'язаний з "Моссад", Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Ракета потрапила в будинок бізнесмена.

За даними джерела, Пешрав Дзейї був впливовим бізнесменом у Курдистані, близьким до влади регіону. Він володів кількома великими компаніями: Empire та Falcon Group. Крім того, ракетного удару зазнав будинок високопоставленого співробітника курдської розвідки, а також курдський розвідувальний центр.

"Пізно ввечері були використані балістичні ракети для знищення шпигунських центрів та зборів антиіранських терористичних груп у регіоні", - йдеться у заяві іранської гвардії, в якій згадується ізраїльська агенція "Моссад".

Іранські елітні сили заявили, що завдали ударів по позиціях "Ісламської держави" у Сирії та "виконавців терористичних операцій" в Ірані. Ракетні удари не торкнулися жодного об'єкта США, за інформацією американських чиновників.

Що таке "Моссад"

"Моссад" (повна назва "Відомство розвідки та спеціальних завдань") - національна розвідувальна служба Ізраїлю, одна з трьох основних спецслужб Ізраїлю поряд з АМАНом та Шабаком.

"Моссад" був заснований у 1949 році та створений для забезпечення безпеки Ізраїлю та збору інформації про його супротивників.

Служба має широку мережу агентів та інформаторів по всьому світу. Вона займається збором інформації про політичні, військові та економічні події, а також про діяльність терористичних угруповань. Крім того, служба відповідає за проведення спеціальних операцій, таких як викрадення, вбивства та диверсії.

"Моссад" вважається однією з найефективніших та найуспішніших спецслужб у світі. Він відіграв важливу роль у забезпеченні безпеки Ізраїлю багато років.

Нещодавно ми писали, що Іран завдав ударів по місту Ербіль.

Нагадаємо, що керівники ЦРУ та "Моссаду" зустрілися в Польщі, щоб обговорити подальші варіанти обміну полоненими.

Раніше ми писали, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив "Моссаду" ліквідувати лідерів ХАМАСу.

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ІзраїльІракІран