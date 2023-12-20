Обговорювали обмін полоненими: прем'єр Катару зустрівся з главами ЦРУ та "Моссаду" у Польщі

Прем'єр-міністр Катару, а також керівники ЦРУ та "Моссаду" зустрілися в Польщі, щоб обговорити подальші варіанти обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел, зустріч пройшла позитивно, але нової угоди щодо заручників найближчим часом не передбачається. За даними агентства, переговори відбулися у столиці Польщі Варшаві.

Під час бесіди обговорювалася можлива нова угода щодо звільнення ізраїльтян, які перебувають у полоні у бойовиків ХАМАС і перебувають у Секторі Газа, в обмін на палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, а також "гуманітарна пауза" у бойових діях.

"Переговори пройшли позитивно: учасники переговорів вивчали та обговорювали різні пропозиції у спробі досягти прогресу", - повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі". 24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених.

Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

Президент США Джо Байден заявляв, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала на вимогу припинення вогню.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде здійснюватися.