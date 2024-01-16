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Обстрел Ираном города Эрбиль: в результате атаки погиб иракский миллионер

Фото: в результате атаки Ирана погиб иракский миллионер (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате ракетного удара иранского Корпуса стражей исламской революции по городу Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен, связанный с "Моссад", Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Ракета попала в дом бизнесмена.

По данным источника, Пешрав Дзейи был влиятельным бизнесменом в Курдистане, близким к властям региона. Он владел несколькими крупными компаниями: Empire и Falcon Group. Кроме того, ракетному удару подвергся дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а также курдский разведывательный центр.

"Поздно вечером были использованы баллистические ракеты для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе", - говорится в заявлении иранской гвардии, в котором упоминается израильское агентство "Моссад".

Иранские элитные силы заявили, что нанесли удары по позициям "Исламского государства" в Сирии и "исполнителей террористических операций" в Иране. Ракетные удары не затронули ни один объект США, по информации американских чиновников.

Что такое "Моссад"

"Моссад" (полное название "Ведомство разведки и специальных задач") - национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом и Шабаком.

"Моссад" был основан в 1949 году и создан для обеспечения безопасности Израиля и сбора информации о его противниках.

Служба имеет широкую сеть агентов и осведомителей по всему миру. Она занимается сбором информации о политических, военных и экономических событиях, а также о деятельности террористических группировок. Кроме того, служба отвечает за проведение специальных операций, таких как похищения, убийства и диверсии.

Моссад считается одной из самых эффективных и успешных спецслужб в мире. Он сыграл важную роль в обеспечении безопасности Израиля в течение многих лет.

Недавно мы писали, что Иран нанес удары по городу Эрбиль.

Напомним, что руководители ЦРУ и "Моссада" встретились в Польше, чтобы обсудить дальнейшие варианты обмена пленными.

Ранее мы писали, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил "Моссаду" ликвидировать лидеров ХАМАС.

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