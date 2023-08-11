Обстріл Херсонської області: з'явилися фото наслідків, кількість поранених зросла

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 04:00 ранку окупанти здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області. Трьох жінок госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами.

Також близько 8:30 армія РФ завдала артилерійського удару по обласному центру. Окупанти поцілили поблизу житлової багатоповерхівки, осколкове поранення отримала жінка.

Окрім того, вранці у Бериславському районі ворожий дрон скинув вибухові заряди по пункту видачі гуманітарної допомоги. Пошкоджено автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворожого обстрілу зазнали й багатоповерхівки в місті Херсон. Поранення отримали двоє людей - жінка та 44-річний чоловік.

А у Бериславі обстріл відбувся з БПЛА, внаслідок чого поранений чоловік.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Для завдання ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, 9 серпня ворог обстріляв з артилерії Херсон. Під вогонь потрапив дитячий садок, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Вчора російські окупанти вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Шестеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку російські війська вкотре атакували Херсонську область. Цього разу під обстріл потрапило село Комишани, а також Берислав.