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Обстріл Херсонської області: з'явилися фото наслідків, кількість поранених зросла

Фото: кількість поранених внаслідок обстрілу Херсонської області зросла (t.me/ermaka)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонської області зросла до семи осіб. Ворожої атаки, зокрема, зазнали Херсон, Берислав та село Комишани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 04:00 ранку окупанти здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області. Трьох жінок госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами.

Також близько 8:30 армія РФ завдала артилерійського удару по обласному центру. Окупанти поцілили поблизу житлової багатоповерхівки, осколкове поранення отримала жінка.

Окрім того, вранці у Бериславському районі ворожий дрон скинув вибухові заряди по пункту видачі гуманітарної допомоги. Пошкоджено автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворожого обстрілу зазнали й багатоповерхівки в місті Херсон. Поранення отримали двоє людей - жінка та 44-річний чоловік.

А у Бериславі обстріл відбувся з БПЛА, внаслідок чого поранений чоловік.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Для завдання ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, 9 серпня ворог обстріляв з артилерії Херсон. Під вогонь потрапив дитячий садок, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Вчора російські окупанти вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Шестеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку російські війська вкотре атакували Херсонську область. Цього разу під обстріл потрапило село Комишани, а також Берислав.

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Херсонська областьВійна Росії проти України